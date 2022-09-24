Минстрой: Частичную мобилизацию в стройотрасли будут проводить в общем порядке
Частичная мобилизация россиян, занятых в строительной отрасли, будет осуществляться в общем порядке. Об этом сообщили в пресс-службе Минстроя РФ.
«Мобилизация в строительной отрасли будет осуществляться в общем порядке. Для вопросов о частичной мобилизации открыта горячая линия 122», — приводит сообщение ведомства ТАСС.
Как отметили в Минстрое, в отрасли сформирован значительный потенциал для продолжения строительства объектов, благодаря активному вовлечению земель в оборот сформирован градостроительный потенциал около 400 млн кв. м.
Также ведомство во взаимодействии с образовательными организациями и иностранными коллегами оперативно решает точечные запросы на специалистов определенных профессий, ведет переподготовку кадров и повышение квалификации специалистов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,6 млн+53 457 / сут.
Умерли
386 тыс.+106 / сут.
Выздоровели
19,6 млн+57 019 / сут.
- СМИ: США лишились нефтяной подушки безопасности
- Минстрой: Частичную мобилизацию в стройотрасли будут проводить в общем порядке
- В Госдепе предупредили Китай о последствиях поддержки России
- Байден пригрозил ответить на референдумы ужесточением антироссийских санкций
- Соцфонд направит в 2023 году более 9,5 трлн рублей на выплаты пенсий
- США исключили Афганистан из числа основных союзников вне НАТО
- Лукашенко заявил, что ему «осточертело» быть президентом
- Минцифры РФ опубликует список специальностей для отсрочки от мобилизации
- МИД Украины лишил посла Ирана аккредитации
- Ирландия рассмотрит выдачу виз россиянам, избегающим мобилизации
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru