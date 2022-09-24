Минстрой: Частичную мобилизацию в стройотрасли будут проводить в общем порядке

«Мобилизация в строительной отрасли будет осуществляться в общем порядке. Для вопросов о частичной мобилизации открыта горячая линия 122», — приводит сообщение ведомства ТАСС.

Как отметили в Минстрое, в отрасли сформирован значительный потенциал для продолжения строительства объектов, благодаря активному вовлечению земель в оборот сформирован градостроительный потенциал около 400 млн кв. м.

Также ведомство во взаимодействии с образовательными организациями и иностранными коллегами оперативно решает точечные запросы на специалистов определенных профессий, ведет переподготовку кадров и повышение квалификации специалистов.

