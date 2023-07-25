Матвиенко: РФ и страны Африки обсудят в Петербурге доставку зерна

Российская Федерация и страны Африканского континента обсудят и выработают механизмы решения проблем с доставкой зерна и удобрений в ходе предстоящего саммита в Санкт-Петербурге. Такой анонс сделала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, выступая по итогам весенней парламентской сессии.

Таким образом, по её словам, Россия после остановки действия зерновой сделки намерена выполнять свои обязательства по поставкам зерна и удобрений государствам Африки. Причём процедура будет осуществляться как на коммерческой, так и на безвозмездной основе.

Ранее о готовности поставлять зерно в Африку для замещения украинской продукции заявил президент РФ Владимир Путин.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ФСБ на днях сообщила об обнаружении следов взрывчатых веществ на судне, которое в мае заходило в один из украинских портов. Сухогруз направлялся в Ростов-на-Дону для погрузки зерна.

