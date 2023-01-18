Минпросвещения предложило отложить законопроект о запрете иностранцам усыновлять российских детей
Минпросвещения России предложило отложить рассмотрение законопроекта о запрете гражданам недружественных стран усыновлять российских детей из России. Об этом заявил статс-секретарь - замминистра просвещения Андрей Корнеев на заседании комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, передает ТАСС.
В августе прошлого года группа депутатов внесла в Думу проект закона, запрещающего усыновление и опеку российских сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, гражданам стран из перечня иностранных недружественных государств.
Корнеев призвал «чуть отложить рассмотрение законопроекта, дождаться официальную позицию правительства». По словам замминистра, принятие документа предусматривает денонсацию международных договоров по усыновлению с Испанией, Францией, Италией и может привести к невозможности сопровождения уже усыновленных детей за границей.
«Идея, заложенная в законопроекте, безусловно, министерством поддерживается. Это иначе быть не могло, потому что министерство планомерно выступает за приоритет усыновления гражданами РФ», — подчеркнул Корнеев.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,9 млн+5 478 / сут.
Умерли
395 тыс.+46 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+5 028 / сут.
- Минобороны: российские военные освободили населенный пункт Соль в ДНР
- Прибывший в Турцию российский круизный лайнер врезался в пристань
- Глава Белгородской области заявил о срабатывании ПВО над регионом
- Лавров: Анкара с помощью Москвы намерена восстановить отношения с Дамаском
- «Информационная чума». Евгений Пригожин заявил, что YouTube в России будет закрыт
- ГСЧС Украины: При крушении вертолета под Киевом погибли 15 человек
- Володин поручил думским комитетам внести предложения по возможному запрету вейпов
- Минпросвещения предложило отложить законопроект о запрете иностранцам усыновлять российских детей
- В МИД предупредили о военно-техническом ответе на вступление Швеции и Финляндии в НАТО
- Сбербанк объявил о начале работы в Крыму
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru