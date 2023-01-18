Минпросвещения предложило отложить законопроект о запрете иностранцам усыновлять российских детей

Минпросвещения России предложило отложить рассмотрение законопроекта о запрете гражданам недружественных стран усыновлять российских детей из России. Об этом заявил статс-секретарь - замминистра просвещения Андрей Корнеев на заседании комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, передает ТАСС.

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В августе прошлого года группа депутатов внесла в Думу проект закона, запрещающего усыновление и опеку российских сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, гражданам стран из перечня иностранных недружественных государств.

Корнеев призвал «чуть отложить рассмотрение законопроекта, дождаться официальную позицию правительства». По словам замминистра, принятие документа предусматривает денонсацию международных договоров по усыновлению с Испанией, Францией, Италией и может привести к невозможности сопровождения уже усыновленных детей за границей.

«Идея, заложенная в законопроекте, безусловно, министерством поддерживается. Это иначе быть не могло, потому что министерство планомерно выступает за приоритет усыновления гражданами РФ», — подчеркнул Корнеев.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ЗаконопроектДетиУсыновлениеГосдумаМинпросвет
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