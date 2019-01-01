Минпросвещения направило 73 учебника на экспертизу

Научно-методический совет по учебникам при Министерстве просвещения направил более 70 изданий из старого федерального перечня школьных учебников на дополнительную экспертизу. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства просвещения России.

Отмечается, что в конце прошлого года глава ведомства Ольга Васильева утвердила новый перечень пособий. Список был сокращен с 1370 до 863 наименований. Учебники, которые перешли из прошлого перечня в обновленный как раз и будут направлены на дополнительную экспертизу. Уточняется, что в них было обнаружено достаточно оснований для пересмотра.

Ранее первый зампред комитета по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с НСН поддержал идею российского правительства сделать ЕГЭ и ОГЭ индивидуальными. По его словам, инициатива позволит дополнить и усовершенствовать существующий экзамен без отмены формата.

