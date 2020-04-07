Минпромторг: Россия обеспечена продуктами на 2 месяца

«В стране есть запас продуктов как минимум на два месяца, и этот объем постоянно пополняется», - заявил представитель ведомства.



В то же время в Минпромторге настоятельно рекомендовали россиянам не создавать искусственный дефицит, приобретая продукты питания в несколько раз больше собственных потребностей.



Однако в ведомстве подчеркнули, что даже в условиях ажиотажного спроса полки магазинов будут пополняться вовремя.



Накануне СМИ сообщили, что продукты в России могут подорожать на 15-20 процентов. Отмечается, что инициатива поставщиков об увеличении цен уже прошла проверку Федеральной антимонопольной службы, передает RT.

