Минобрнауки: В ближайшее время вузы вернутся к очному формату обучения
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что ситуация во многих регионах и во многих городах России позволяет студентам вернуться к очному обучению, сообщает РИА Новости.
По его словам, к традиционном формату обучения вузы вернутся «в самое ближайшее время».
«Я надеюсь очень, что, когда вы выйдете с каникул, у вас будет больше возможностей для общения со своими сверстниками», - добавил глава Минобрнауки.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что критика Единого государственного экзамена (ЕГЭ) справедлива, однако у этой системы есть и плюсы, сообщает Ura.ru. По его словам, благодаря ЕГЭ выпускники из регионов получают возможность поступать в ведущие вузы страны.
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