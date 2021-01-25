Минобрнауки: В ближайшее время вузы вернутся к очному формату обучения

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что ситуация во многих регионах и во многих городах России позволяет студентам вернуться к очному обучению, сообщает РИА Новости.

По его словам, к традиционном формату обучения вузы вернутся «в самое ближайшее время».

«Я надеюсь очень, что, когда вы выйдете с каникул, у вас будет больше возможностей для общения со своими сверстниками», - добавил глава Минобрнауки.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что критика Единого государственного экзамена (ЕГЭ) справедлива, однако у этой системы есть и плюсы, сообщает Ura.ru. По его словам, благодаря ЕГЭ выпускники из регионов получают возможность поступать в ведущие вузы страны.

