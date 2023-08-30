Проректор Финансового университета объяснила рост популярности колледжей

Многие выпускники школ сегодня хотят получить профессию быстро и начать зарабатывать, заявила проректор по маркетингу и работе с абитуриентами Финансового университета при Правительстве РФ Светлана Брюховецкая в пресс-центре НСН. Она подтвердила рост заинтересованности к колледжам.

«В этом году значительное количество ребят не сдали ЕГЭ на минимальный балл. Часть поступающих пошла в колледж по этой причине. Они выбрали траекторию совмещения учебы в колледже и работы. Другая категория – это айтишники, которые хотят быстро получить профессию. У нас подросло поколение, которое программирует с девяти лет, им 10-11 классы уже скучноваты. Они получают профессию и начинают зарабатывать. Школы сегодня тоже гонятся за результатами ЕГЭ, сами советуют ребятам при необходимости выбирать колледжи. Плюс колледжи сегодня стали гораздо интереснее, меняется качество обучения, меняются преподаватели. Конечно, ребята друг другу рассказывают и поступают. Есть колледжи в Москве, куда даже на платное отделение не поступить», - объяснила она.

Ранее проректор по маркетингу и работе с абитуриентами Финансового университета при Правительстве РФ Светлана Брюховецкая в пресс-центре НСН перечислила нововведения приемной кампании в вузы в этом году.

