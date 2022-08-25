Минобороны предложило назначать военные пенсии семьям погибших в спецоперации добровольцев
Министерство обороны РФ предложило назначать пенсии по потере кормильца семьям добровольцев, погибших в ходе российской спецоперации на Украине. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных актов.
Как отмечается в сопроводительных материалах к законопроекту, документ был подготовлен во исполнение решения президента Владимира Путина «в части назначения пенсии по случаю потери кормильца членам семей погибших (умерших) граждан, которые добровольно выполняли задачи в ходе проводимой РФ специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики». Расчет выплат должен производиться по аналогии к военнослужащим Вооруженных сил страны.
Законопроект предполагает, что пенсии будут назначаться нетрудоспособным членам семей погибших добровольцев. Документ может вступить в силу с января 2023 года.
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