Минобороны предложило назначать военные пенсии семьям погибших в спецоперации добровольцев

Министерство обороны РФ предложило назначать пенсии по потере кормильца семьям добровольцев, погибших в ходе российской спецоперации на Украине. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных актов.

Семьям погибших в Донбассе и Сирии служащих Росгвардии выплатят по 5 млн рублей

Как отмечается в сопроводительных материалах к законопроекту, документ был подготовлен во исполнение решения президента Владимира Путина «в части назначения пенсии по случаю потери кормильца членам семей погибших (умерших) граждан, которые добровольно выполняли задачи в ходе проводимой РФ специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики». Расчет выплат должен производиться по аналогии к военнослужащим Вооруженных сил страны.

Законопроект предполагает, что пенсии будут назначаться нетрудоспособным членам семей погибших добровольцев. Документ может вступить в силу с января 2023 года.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПогибшиеСпецоперацияЗаконопроектПенсияМинобороны РФ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры