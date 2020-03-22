Минобороны отправило первый самолет в Италию на борьбу с коронавирусом

Первый самолет ВКС РФ со специалистами и оборудованием вылетел в Италию для помощи в борьбе с коронавирусом COVID-19. Борт поднялся в небо с аэродрома «Чкаловский, уточняет Минобороны России.

«Первый самолет Ил-76 ВКС России вылетел с военного аэродрома «Чкаловский» с российскими военными специалистами и оборудованием в Итальянскую Республику для оказания помощи в борьбе с коронавирусом», - цитирует РИА Новости сообщение ведомства.

В задачу экипажа входит доставка военных медиков, спецоборудования для диагностики и дезинфекции на авиабазу ВВС Италии «Практик де Маре» в 30 километрах от Рима.

Напомним, в России по поручению президента страны Владимира Путина создана специальная авиагруппировка на базе ВКС РФ для помощи властям Италии в противостоянии пандемии коронавируса. Россия направит в республику восемь мобильных бригад военных вирусологов и медиков, медицинское оборудование, автомобильные комплексы аэрозольной дезинфекции транспорта и территории.

По официальным данным, Италия в мире занимает второе место по распространению коронавируса. Здесь 53 тысячи человек заразились COVID-19, 4,8 тысячи – скончались.

