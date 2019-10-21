Минимальные цены на водку и коньяк в России могут вырасти в 2020 году

Минфин России предложил поднять минимальные цены на водку, коньяк и бренди с 1 января 2020 года. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на документ, размещённый на федеральном портале проектов правовых актов.

Там отмечается, что минимальные розничные цены (МРЦ) на водку с 1 января 2020 года могут вырасти с 215 до 230 рублей за 0,5 литра, на коньяк — с 388 до 433 рублей за пол-литра, на бренди — с 307 до 315 рублей.