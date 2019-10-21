Минимальные цены на водку и коньяк в России могут вырасти в 2020 году
Минфин России предложил поднять минимальные цены на водку, коньяк и бренди с 1 января 2020 года. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на документ, размещённый на федеральном портале проектов правовых актов.
Там отмечается, что минимальные розничные цены (МРЦ) на водку с 1 января 2020 года могут вырасти с 215 до 230 рублей за 0,5 литра, на коньяк — с 388 до 433 рублей за пол-литра, на бренди — с 307 до 315 рублей.
Между тем, ранее НСН писала, что в 2018 году из-за проблем с алкоголем к специалистам обратились 2 миллиона россиян, об этом говорят данные Минздрава.Отмечается, что 75 тысячам обратившихся был поставлен диагноз «алкоголизм» и «алкогольный психоз» впервые.
Наибольшее число алкоголиков зафиксировано в Чукотском автономном округе – 29 на 10 тысяч совершеннолетних жителей, на втором месте Якутия (23 на 10 тысяч), замыкает первую тройку Ненецкий автономный округ (20 на 10 тысяч). Меньше всего лиц, страдающих алкоголизмом, проживают на Северном Кавказе, Москве, Тверской области и Санкт-Петербург.
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