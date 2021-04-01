Пенсии, российский софт и заграница. Что изменится для россиян с 1 апреля
НСН рассказывает о том, какие изменения в России вступают в силу с сегодняшнего дня.
Новые правила сдачи экзаменов на водительские права
С сегодняшнего дня вступили в действие новые правила сдачи экзамена на водительские права. «Площадка» исчезла как таковая - теперь проверять навыки вождения, в том числе элементы, которые раньше демонстрировались на площадке, будут в условиях реального дорожного движения. Исключение составят мотоциклисты – для них «площадку» решили сохранить. Также изменился перечень ошибок на экзамене: их поделили на подгруппы по 1, 2 или 3 штрафным баллам. А список «фатальных ошибок» сокращен с 17 до 15, в новые грубые ошибки попали использование телефона и непристегнутый ремень. Во время экзамена в машине сможет находиться наблюдатель (например, другой кандидат в водители, представитель автошколы или общественной организации). Теоретическая часть экзамена будет записываться на видео - экзаменатор при это называет имя испытуемого. Кроме того, выдавать водительские права начнут с 16 лет, а не с 18 как раньше.
Индексация страховых пенсий
С 1 апреля в России на 3,4 процента проиндексируют социальные пенсии. Прибавка в среднем будет от 270 до 514 рублей в месяц, а средний размер выплаты составит около 10,2 тысячи рублей. Индексация затронет 3,9 миллиона граждан. На увеличение субсидий из бюджета выделят 12,8 миллиарда рублей из федерального бюджета. Социальные пенсии получают россияне, чей трудовой стаж недостаточен для получения тех же выплат на страховой основе. Первый замглавы комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский в эфире НСН ранее заявил, что нынешняя индексация социальных пенсий отстает на год от темпов инфляции. «С точки зрения роста цен эта индексация прошлогодней инфляции. К сожалению, это только покрывает издержки прошлых периодов, повышения цен прошлого года. Но по закону это абсолютно плановое повышение», - сказал он.
Предустановка российского ПО
На всех продаваемых в России смартфонах, компьютерах и умных телевизорах будет предустановлен российский софт. При этом Минцифры заявляло, что не поддерживает практику установки приложений так, чтобы их было не удалить. Ведомство считает, что у россиян должна быть свобода выбора. За продажу устройств без российского софта предусмотрен штраф до 200 тысяч рублей. Он начнет действовать 1 июля.
Минимальная цена на сигареты
С 1 апреля пачка сигарет в России должна стоить не меньше 108 рублей. Соответствующий закон был подписан в декабре 2020 года. Стоимость пачки сигарет будет формироваться из минимальной ставки акциза на единицу упаковки, повышающего коэффициента и налога на добавленную стоимость. При этом сигареты, поступившие в продажу до 1 апреля, в цене не вырастут. По старым ценникам их можно будет реализовывать до 1 июля.
Расширение географии полётов
С 1 апреля Россия открывает авиарейсы по новым зарубежным направлениям: Франкфурт - Москва - Франкфурт (5 раз в неделю), Франкфурт - Петербург - Франкфурт (3 раза в неделю), Москва - Берлин - Москва (5 раз в неделю), Москва - Франкфурт - Москва (3 раза в неделю), Москва - Душанбе (1 раз в неделю), Москва - Ташкент (1 раз в неделю), Москва - Каракас (2 раза в неделю), Москва - Дамаск (1 раз в неделю), Москва - Коломбо (1 раз в неделю). Всего в списке стран, в которые можно полететь, сейчас уже 29 государств. Среди них Турция, Египет, Греция, ОАЭ, Вьетнам, Сейшелы, Мальдивы, Куба, Шри-Ланка.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,5 млн+8 275 / сут.
Умерли
98 850+408 / сут.
Выздоровели
4,2 млн+10 176 / сут.
- Эпидемиолог рекомендовал жителям России провести отпуск внутри страны
- Ущерб от блокировки движения в Суэцком канале составил около $1 млрд
- Во Франции назвали санкции ЕС против России геополитической ошибкой
- В Роспотребнадзоре спрогнозировали сроки окончания эпидемии коронавируса в РФ
- Киеву предрекли безвозвратную потерю Донбасса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru