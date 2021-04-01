Пенсии, российский софт и заграница. Что изменится для россиян с 1 апреля

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С сегодняшнего дня вступили в действие новые правила сдачи экзамена на водительские права. «Площадка» исчезла как таковая - теперь проверять навыки вождения, в том числе элементы, которые раньше демонстрировались на площадке, будут в условиях реального дорожного движения. Исключение составят мотоциклисты – для них «площадку» решили сохранить. Также изменился перечень ошибок на экзамене: их поделили на подгруппы по 1, 2 или 3 штрафным баллам. А список «фатальных ошибок» сокращен с 17 до 15, в новые грубые ошибки попали использование телефона и непристегнутый ремень. Во время экзамена в машине сможет находиться наблюдатель (например, другой кандидат в водители, представитель автошколы или общественной организации). Теоретическая часть экзамена будет записываться на видео - экзаменатор при это называет имя испытуемого. Кроме того, выдавать водительские права начнут с 16 лет, а не с 18 как раньше.

