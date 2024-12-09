Минимальная стоимость сигарет в 2025 году вырастет до 135 рублей

С начала 2025 года минимальная стоимость сигарет вырастет до 135 рублей за пачку, сообщила заместитель директора Департамента пищевой промышленности Минсельхоза Ирина Федина.

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«С 1 января 2025 года будут индексированы минимальные цены на табачную никотинсодержащую продукцию», — пояснила она в ходе межрегионального форума «Дни ритейла в Сибири».

Как добавила Федина, никотинсодержащую продукцию с нагреваемым табаком подорожает на 4,5%, а цены на жидкости для вейпов проиндексируют на 5%.

В июле 2024 года Госдума приняла закон, который предусматривает ежегодную индексацию акцизов на табачную продукцию на 4% в ближайшие три года. При этом акциз на табак, предназначенный для потребления путем нагревания, в 2025 году составит 9 807 рублей за килограмм, в 2026 — 10 199 рублей, в 2027 — 10 607 рублей, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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