Минимальная стоимость сигарет в 2025 году вырастет до 135 рублей
С начала 2025 года минимальная стоимость сигарет вырастет до 135 рублей за пачку, сообщила заместитель директора Департамента пищевой промышленности Минсельхоза Ирина Федина.
«С 1 января 2025 года будут индексированы минимальные цены на табачную никотинсодержащую продукцию», — пояснила она в ходе межрегионального форума «Дни ритейла в Сибири».
Как добавила Федина, никотинсодержащую продукцию с нагреваемым табаком подорожает на 4,5%, а цены на жидкости для вейпов проиндексируют на 5%.
В июле 2024 года Госдума приняла закон, который предусматривает ежегодную индексацию акцизов на табачную продукцию на 4% в ближайшие три года. При этом акциз на табак, предназначенный для потребления путем нагревания, в 2025 году составит 9 807 рублей за килограмм, в 2026 — 10 199 рублей, в 2027 — 10 607 рублей, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru