Минфин РФ перечислил регионам 10 млрд рублей на допвыплаты медикам

Министерство финансов России направило в регионы РФ средства для дополнительных выплат медикам, которые работают с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба ведомства.

В сообщении уточняется, что было перечислено 10 миллиардов рублей, которые пойдут «на поддержку мер по обеспечению сбалансированности региональных бюджетов», а выплаты медицинским работникам «должны быть осуществлены в текущем году».

В министерстве добавили, что средства были выделены из резервного фонда правительства, их получат 84 субъекта РФ. При распределении между регионами исходили из расчётной доли объёма выплат, которые были произведены ранее.

По данным оперативного штаба на 30 ноября, за последние 24 часа в России зафиксировали 26 338 новых случаев COVID-19. Всего же в РФ с начала пандемии коронавирусом заразились 2 295 654 человека.

