Минфин назвал стоимость ОСАГО для «идеального водителя»
Новая система тарификации ОСАГО сможет снизить цену полиса для идеального водителя в 3–4 раза. Как отмечает «Российская газета», об этом заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев. Правда, под необходимые критерии подпадают немногие. Отмечается, что «идеальный водитель» должен быть моложе 50 лет, иметь водительский стаж 30 лет, а также ни разу не оказываться в статусе виновника ДТП. Помимо этого, на его авто должен стоять тахограф.
Вот для такого суперводителя полис будет стоить 2500 рублей. Сейчас ОСАГО обходится в среднем в 5300 рублей. Получить скидку можно будет, когда Дума примет закон об индивидуальных тарифах для каждого автомобилиста.
Напомни, в ноябре прошлого года Центробанк утвердил порядок применения страховщиками новых правил расчета коэффициентов «возраст — стаж», а также предельных размеров базовых ставок тарифа по ОСАГО. Принятый ЦБ документ расширил коридор базового тарифа до 2746–4942 руб.
Ранее НСН писала, что водителей с электронным ОСАГО освободят от обязанности иметь при себе бумажную версию полиса. Соответствующие поправки разработали в МВД для перечня документов, предоставляемых сотрудникам полиции в ходе проверки.
Согласно поправкам, полис можно будет предъявить на любой удобном электронном носителе. В случае необходимости проверки его подлинности сотрудники дорожной службы вправе сделать запрос информации в системе страхования.
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