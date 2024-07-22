СМИ: Две девушки погибли во время пожара на квесте в Махачкале

В Махачкале во время пожара на квесте погибли две девушки, сообщает Telegram-канал Baza.

В Ницце семь человек погибли при пожаре в жилом доме

По информации издания, в квесте участвовали четыре человека. Во время прохождения заданий актер бросил горящую перчатку в сторону, где лежали бензопилы с керосином, что и вызвало пожар.

Одна девушка умерла сразу после госпитализации, за жизнь второй боролись врачи, ведь у пострадавшей были ожоги почти 100% тела. Девушка умерла в больнице.

Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Ранее в Якутии школьник поджег шестилетнего ребенка прямо посреди детской площадки, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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