Милонов предложил учредить «новогоднюю социальную корзину» для российских семей

«Новогоднюю социальную корзину» предложили учредить в России для семей, испытывающих денежные трудности во время праздников. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Виталий Милонов.

«Новогодний набор» в России подорожал почти до 5 тысяч рублей

Как сообщает RT, ссылаясь на копию письма парламентария на имя главы Минтруда Антона Котякова, Милонов считает целесообразным введение подобной меры. Депутат предлагает вручать семьям минимальный набор для встречи Нового года или Рождества, в который входят небольшая искусственная ель, украшения, сладости, сертификат на посещение государственной елки.

«Затраты на такой набор с лихвой покрыли бы добрые эмоции таких семей — более того, такая мера позволит эффективнее проводить политику поддержки института семьи и деторождения», — считает Милонов.

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ФОТО: НСН
ТЕГИ:СемьяНовый ГодГосдумаВиталий Милонов
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