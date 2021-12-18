Милонов предложил учредить «новогоднюю социальную корзину» для российских семей
«Новогоднюю социальную корзину» предложили учредить в России для семей, испытывающих денежные трудности во время праздников. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Виталий Милонов.
Как сообщает RT, ссылаясь на копию письма парламентария на имя главы Минтруда Антона Котякова, Милонов считает целесообразным введение подобной меры. Депутат предлагает вручать семьям минимальный набор для встречи Нового года или Рождества, в который входят небольшая искусственная ель, украшения, сладости, сертификат на посещение государственной елки.
«Затраты на такой набор с лихвой покрыли бы добрые эмоции таких семей — более того, такая мера позволит эффективнее проводить политику поддержки института семьи и деторождения», — считает Милонов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,2 млн+27 743 / сут.
Умерли
295 тыс.+1 080 / сут.
Выздоровели
8,9 млн+37 437 / сут.
- Пушков назвал расширение сотрудничества НАТО и Украины подготовкой к войне с Россией
- Милонов предложил учредить «новогоднюю социальную корзину» для российских семей
- В Кабул прибыл самолет Минобороны с гуманитарной помощью
- Афроамериканка впервые станет главой городского совета Нью-Йорка
- Россия прекратила участие в Договоре по открытому небу
- В Раде рассказали о «тайном согласии» США на воссоединение Крыма с Россией
- В ЮАР сравнили уровень госпитализаций пациентов с «омикроном» и «дельтой»
- Антонов предрек сближение России и Китая
- Восемь человек погибли после наезда автобуса на толпу в Пакистане
- Голикова призвала проводить новогодние мероприятия в режиме COVID-free
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru