Милонов объяснил свое появление в TikTok хитростью избирателей
Депутат Госдумы, ранее призывавший запретить всех блогеров, рассказал НСН, как сам оказался в TikTok.
Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что обзавелся страницей в TikTok помимо своей воли. Ранее в соцсети появился аккаунт по его именем, в котором уже выложено первое видео, на котором Милонов сажает деревья, водит хороводы вокруг памятника Николаю Чудотворцу и прижимается к деревянному срубу.
«Это какие-то мои избиратели сделали. Они меня обвели вокруг пальца! Я сажал деревья в Шушарах, у себя в округе. Обещал избирателям часть зарплаты выделить на деревья. Ну, пришлось: обещал – надо жениться. Купил кучу деревьев. А они: снимитесь так, так… А потом — бац в TikTok оказалось! Вот так. Ну, ничего плохого, вроде, не вышло», - отметил он.
Парламентарий добавил, что не планирует становиться блогером и регулярно размещать видео в TikTok.
«Они завели за меня - пусть и ведут», - сказал он.
Ранее Милонов негативно высказывался о TikTok. По его мнению, социальные сети наносят вред стране, а большинство тиктокеров — «дебилы ,которых ни один взрослый человек читать и смотреть не будет».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,8 млн+7 848 / сут.
Умерли
109 тыс.+387 / сут.
Выздоровели
4,4 млн+8 420 / сут.
- РФС отменил красную карточку Ахметова в матче ЦСКА - «Спартак»
- В Telegram появится новая функция
- Лавров ответил на обвинение Болгарии в причастности РФ к взрывам на оружейных складах
- Генпрокуратура РФ заявила о значительном росте коррупционных преступлений
- В Госдуме назвали наиболее важные сферы сотрудничества России и США
- Австралийские ученые установили, какие люди не любят кофе
- Песков прокомментировал инцидент с флагом России на ЧМ по шашкам в Польше
- В Москве откроется новый мотосезон
- Путин планирует присутствовать на пасхальной службе
- СМИ: РПЦ выступила против ограничения доступа в храмы на Пасху
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru