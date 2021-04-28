Милонов объяснил свое появление в TikTok хитростью избирателей

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что обзавелся страницей в TikTok помимо своей воли. Ранее в соцсети появился аккаунт по его именем, в котором уже выложено первое видео, на котором Милонов сажает деревья, водит хороводы вокруг памятника Николаю Чудотворцу и прижимается к деревянному срубу.

«Это какие-то мои избиратели сделали. Они меня обвели вокруг пальца! Я сажал деревья в Шушарах, у себя в округе. Обещал избирателям часть зарплаты выделить на деревья. Ну, пришлось: обещал – надо жениться. Купил кучу деревьев. А они: снимитесь так, так… А потом — бац в TikTok оказалось! Вот так. Ну, ничего плохого, вроде, не вышло», - отметил он.