Милонов обвинил депутатов «Единой России» в работе по «американским методичкам»
Депутат Госдумы от «Единой России» в эфире НСН заявил, что Роднина и Пушкина под предлогом защиты от домашнего насилия пытаются нанести удар по институту семьи.
Обеспечить убежища для жертв домашнего насилия, обязать полицейских незамедлительно реагировать на сообщения о таком насилии, создать координационные центры помощи жертвам и не привлекать их к ответственности за нарушение ограничений из-за коронавируса попросили вице-премьера Татьяну Голикову авторы законопроекта о домашнем насилии депутаты Госдумы от «Единой России» Оксана Пушкина и Ирина Роднина, а также Ольга Севастьянова.
Как пишет РБК, они обратили внимание Голиковой, что в марте количество звонков на всероссийский телефон доверия для женщин выросло на 24% по сравнению с февралем, на 15% увеличилось число обращений в московский кризисный центр «Китеж», на 19% выросло их количество в Красноярском крае, в три раза выросло количество сообщений о насилии в вологодском кризисном центре.
Депутат Госдумы от «Единой России» Виталий Милонов в эфире НСН обвинил соратниц по партии в работе по американским методичкам.
«Где найти убежище от самодурства? Пытаясь по-глупому скопировать любые западные клише, некоторые государственные деятели навязывают механизм вмешательства государства в семейную жизнь. Эти депутаты (или депутатки - как они себя называют?) отрабатывают американские методички. Это их право. Но я уверен, что сами для себя они не приемлют, чтобы в их личную жизнь кто-то вмешивался. Может, эти депутаты не очень хорошо знают российское законодательство, скорее знают американское, но хочу напомнить, что в российском законодательстве есть исчерпывающий список оснований, чтобы полицейские уже сейчас, без всяких американских новомодных «инноваций», могли прореагировать на факты насилия», - объяснил парламентарий.
Он выразил уверенность, что Пушкина и Роднина стремятся дискредитировать институт семьи.
«Их цель подчеркнуть, что институт семьи – это всегда институт насилия, поэтому они говорят «домашнее насилие». Почему такая сегрегация? Почему «домашнее» насилие более важное, а «не домашнее» - менее? Есть насилие. В нормальном обществе насилие должно наказываться. А домашнее оно или не домашнее – не имеет значения. Они услышали какую-то модную штучку, находясь в Соединенных Штатах, и потом хотят внедрить у нас. Это глупо. Они хотят нанести удар по институту семьи как таковому», - подчеркнул Милонов.
Ранее об увеличении случаев домашнего насилия в условиях карантина из-за коронавируса заявил Европарламент. По его данным, в странах ЕС количество случаев бытового насилия выросло на треть спустя неделю после объявления карантина.
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