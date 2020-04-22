Милонов обвинил депутатов «Единой России» в работе по «американским методичкам»

«Где найти убежище от самодурства? Пытаясь по-глупому скопировать любые западные клише, некоторые государственные деятели навязывают механизм вмешательства государства в семейную жизнь. Эти депутаты (или депутатки - как они себя называют?) отрабатывают американские методички. Это их право. Но я уверен, что сами для себя они не приемлют, чтобы в их личную жизнь кто-то вмешивался. Может, эти депутаты не очень хорошо знают российское законодательство, скорее знают американское, но хочу напомнить, что в российском законодательстве есть исчерпывающий список оснований, чтобы полицейские уже сейчас, без всяких американских новомодных «инноваций», могли прореагировать на факты насилия», - объяснил парламентарий.

Он выразил уверенность, что Пушкина и Роднина стремятся дискредитировать институт семьи.

«Их цель подчеркнуть, что институт семьи – это всегда институт насилия, поэтому они говорят «домашнее насилие». Почему такая сегрегация? Почему «домашнее» насилие более важное, а «не домашнее» - менее? Есть насилие. В нормальном обществе насилие должно наказываться. А домашнее оно или не домашнее – не имеет значения. Они услышали какую-то модную штучку, находясь в Соединенных Штатах, и потом хотят внедрить у нас. Это глупо. Они хотят нанести удар по институту семьи как таковому», - подчеркнул Милонов.

Ранее об увеличении случаев домашнего насилия в условиях карантина из-за коронавируса заявил Европарламент. По его данным, в странах ЕС количество случаев бытового насилия выросло на треть спустя неделю после объявления карантина.

