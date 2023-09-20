Милонов ничего не знает о запрете депутатам посещать зону СВО
Российский парламентарий Виталий Милонов ничего не знает о введении запрета для депутатов и сенаторов посещать территории, находящиеся в зоне спецоперации. Об этом заявил «Газете.Ru».
Ранее о введении ограничения сообщил Telegram-канал Baza.
По словам Милонова, для этот вопрос сейчас неактуален.
«Возможно, если он есть, я с ним не ознакомлен», - предположил депутат.
Он рассказал, что вернулся из зоны СВО 8 сентября, а также о планах туда вернуться.
Милонов добавил, что не готов пока говорить на эту тему.
Ранее депутат Милонов заявил о получении звания лейтенанта, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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