МИД: Россия и Белоруссия готовы отменить роуминг к апрелю 2025 года

Он подчеркнул, что Москва готова ускорить этот процесс, так как мера положительно скажется на туризме и в целом принесет гражданам двух стран много пользы.

При этом министр цифрового развития РФ Максут Шадаев ранее отмечал, что отмена роуминга принесет финансовые потери белорусским операторам, при этом российские операторы готовы согласиться на подобные издержки.

Отмена роуминга между Белоруссией и Россией не повысит цены на другие услуги операторов, так как они потеряют не более 1% прибыли, заявил генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков «Радиоточке НСН». По его словам, операторы в таком случае потеряют незначительную часть доходов, а государство сможет «поддержать» участников рынка.

