МИД призвал россиян проявлять бдительность в недружественных странах
Министерство иностранных дел России рекомендовало соотечественникам проявлять бдительность при нахождении в недружественных странах. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.
«Учитывать, что при пересечении границы физическое лицо добровольно передает себя под иностранную юрисдикцию, что предполагает обязанность соблюдать законы и нормы страны посещения», - сказано в заявлении.
Евросоюз 10 сентября объявил о запрете на въезд гражданам РФ с личными смартфонами и транспортными средствами. Позже Еврокомиссия смягчила ограничение.
Финляндия ранее потребовала вывезти из страны автомобили с российскими номерами до 16 марта 2024 года, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru