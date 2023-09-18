МИД призвал россиян проявлять бдительность в недружественных странах

«Учитывать, что при пересечении границы физическое лицо добровольно передает себя под иностранную юрисдикцию, что предполагает обязанность соблюдать законы и нормы страны посещения», - сказано в заявлении.

Евросоюз 10 сентября объявил о запрете на въезд гражданам РФ с личными смартфонами и транспортными средствами. Позже Еврокомиссия смягчила ограничение.

Финляндия ранее потребовала вывезти из страны автомобили с российскими номерами до 16 марта 2024 года, передает «Радиоточка НСН».

