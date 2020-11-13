МГУ и МГИМО перешли на дистанционное обучение

Ректор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий подписал приказ о переходе учебного заведения на дистанционное обучение, сообщает пресс-служба вуза.

В документе говорится, что учебный процесс в МГУ будет осуществляться «с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий с 16 ноября 2020 года и до особого распоряжения».

Кроме того, на дистанционное обучение перешёл и Московский государственный институт международных отношений. В эфире канала «Россия 24» ректор МГИМО Анатолий Торкунов заявил, что это решение является вынужденным, так как «ситуация с заболеваемостью COVID-19 среди студентов и преподавателей вызывает тревогу».



Торкунов отметил, что студентам, которые выехали из общежития, пересмотрят плату за проживание и сделают перерасчёт.

Ранее был опубликован приказ Минобрнауки, согласно которому все подведомственные министерству вузы Москвы и Санкт-Петербурга должны перейти на дистанционное обучение - для профилактики распространения коронавируса.