Собянин пригласил москвичей принять участие в выборах президента России

Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил жителей столицы принять участие в выборах президента России. Об этом градоначальник написал в своем Telegram-канале.

Собянин напомнил, что голосование пройдет с 15 по 17 марта.

«Президент играет ключевую роль в системе государственной власти... Ему принадлежит последнее слово по всем ключевым вопросам, затрагивающим права и законные интересы граждан. Президент – Верховный главнокомандующий Вооруженных сил, что особенно важно в нынешнее время», — отметил мэр столицы.

По словам Собянина, россияне, голосуя за кандидатов на пост главы государства, выбирают человека, которому доверят будущее свое и своих близких. Мэр также отметил, что Москва – сердце страны и крупнейший город, и голос москвичей «традиционно звучит весомо» на выборах.

Жители столицы могут принять участие в голосовании онлайн либо на избирательных участках, воспользовавшись традиционным бумажным бюллетенем или специальным электронным терминалом.

