Собянин пригласил москвичей принять участие в выборах президента России
Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил жителей столицы принять участие в выборах президента России. Об этом градоначальник написал в своем Telegram-канале.
Собянин напомнил, что голосование пройдет с 15 по 17 марта.
«Президент играет ключевую роль в системе государственной власти... Ему принадлежит последнее слово по всем ключевым вопросам, затрагивающим права и законные интересы граждан. Президент – Верховный главнокомандующий Вооруженных сил, что особенно важно в нынешнее время», — отметил мэр столицы.
По словам Собянина, россияне, голосуя за кандидатов на пост главы государства, выбирают человека, которому доверят будущее свое и своих близких. Мэр также отметил, что Москва – сердце страны и крупнейший город, и голос москвичей «традиционно звучит весомо» на выборах.
Жители столицы могут принять участие в голосовании онлайн либо на избирательных участках, воспользовавшись традиционным бумажным бюллетенем или специальным электронным терминалом.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru