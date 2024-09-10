Международный аэропорт «Жуковский» возобновил работу в штатном режиме

Международный аэропорт «Жуковский» в Подмосковье возобновил прием и отправку рейсов, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-служба аэропорта.

Представители авиагавани уточнили, что с 21:00 10 сентября 2024 года аэропорт работает в штатном режиме, включая регистрацию пассажиров.

Обломки сбитого БПЛА ВСУ упали на территории аэропорта Жуковский

Ранее сообщалось, что на территорию аэропорта упали осколки сбитого беспилотника.

Жертв и пострадавших в результате инцидента не было, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Аэропорт Жуковский. Фото с сайта Molbulak.ru
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