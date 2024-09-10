Международный аэропорт «Жуковский» возобновил работу в штатном режиме
10 сентября 202421:29
Международный аэропорт «Жуковский» в Подмосковье возобновил прием и отправку рейсов, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-служба аэропорта.
Представители авиагавани уточнили, что с 21:00 10 сентября 2024 года аэропорт работает в штатном режиме, включая регистрацию пассажиров.
Ранее сообщалось, что на территорию аэропорта упали осколки сбитого беспилотника.
Жертв и пострадавших в результате инцидента не было, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Прощание с профессором ГИТИСа Григорием Ауэрбахом состоится 13 сентября в Москве
- МИД Швейцарии заявил о работе над привлечением РФ к обсуждению мира на Украине
- Международный аэропорт «Жуковский» возобновил работу в штатном режиме
- Польша продлила действие буферной зоны на границе с Белоруссией на 90 дней
- Гладков опроверг взятие ВСУ села Журавлевки в Белгородской области
- Скелет кита-белухи Хвальдимира передадут в музей при университете Агдера
- В Петербурге на 200 «квадратах» загорелось здание бывшего спорткомплекса
- Еще две управляемые авиабомбы ВСУ уничтожены в приграничье Курской области
- Минздрав предупредил россиян о новой схеме мошенничества
- Блинкен потребовал от Израиля изменить подход в действиях на Западном берегу
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru