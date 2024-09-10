Международный аэропорт «Жуковский» возобновил работу в штатном режиме

Жильцы пострадавшего при атаке БПЛА дома в Раменском смогут вернуться только через два месяца Белый дом заявил о недопустимости ударов ВСУ вглубь РФ Fitch улучшило прогноз роста мировой экономики в 2024 году до 2,7% «Кинопоиск» оштрафовали на 10 млн рублей за пропаганду ЛГБТ и педофилии Суд Колумбии постановил ликвидировать «кокаиновых» бегемотов Эскобара