Метеоролог рассказала, когда в Москву придут зимние холода
Зимняя погода придёт в российскую столицу не раньше 5 декабря. Об этом сообщила главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.
Метеоролог отметила, что 30 ноября в Москве ожидается метель. Позднякова отметила, что температура не опустится ниже –1°С, но снег будет сопровождаться сильным ветром.
В Московскую область зимние холода тоже придут только после 5 декабря. До этого времени температура будет варьироваться от +1°С до –4°С, рассказала Позднякова в беседе с «Радио 1».
Ранее в центре погоды «Фобос» сообщили, что 30 ноября ожидаются самые сильные осадки за последние 69 лет. За сутки может выпасть до 40% месячной нормы осадков.
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