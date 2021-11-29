Метеоролог рассказала, когда в Москву придут зимние холода

В Московскую область зимние холода тоже придут только после 5 декабря. До этого времени температура будет варьироваться от +1°С до –4°С, рассказала Позднякова в беседе с «Радио 1».

Ранее в центре погоды «Фобос» сообщили, что 30 ноября ожидаются самые сильные осадки за последние 69 лет. За сутки может выпасть до 40% месячной нормы осадков.

