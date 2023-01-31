Метеоролог рассказал о погоде в Москве в начале февраля

По его словам, ночью 1 февраля температура воздуха составит от трёх до пяти градусов мороза, а днём — минус два градуса.

«В четверг и пятницу москвичей ожидают снегопады. Температура ночью сохранится на отметке минус три градуса, а днём — минус один градус ниже нуля», — отметил метеоролог.

Он добавил, что к выходным в столице ожидается резкое похолодание до минус 10–12 градусов ночью и до минус четврёх градусов днём.

Ранее Шувалов рассказал, что в Санкт-Петербурге первый день февраля выдастся морозным, температура воздуха днём составит 5-7 градусов мороза, сообщают «Невские новости».