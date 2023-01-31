Метеоролог рассказал о погоде в Москве в начале февраля
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что в первые дни февраля в Москве ожидается пасмурная погода и снегопад, сообщает «Вечерняя Москва».
По его словам, ночью 1 февраля температура воздуха составит от трёх до пяти градусов мороза, а днём — минус два градуса.
«В четверг и пятницу москвичей ожидают снегопады. Температура ночью сохранится на отметке минус три градуса, а днём — минус один градус ниже нуля», — отметил метеоролог.
Он добавил, что к выходным в столице ожидается резкое похолодание до минус 10–12 градусов ночью и до минус четврёх градусов днём.
Ранее Шувалов рассказал, что в Санкт-Петербурге первый день февраля выдастся морозным, температура воздуха днём составит 5-7 градусов мороза, сообщают «Невские новости».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,0 млн+5 792 / сут.
Умерли
395 тыс.+45 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+6 102 / сут.
- Тело утонувшей в реке девочки найдено в Подмосковье
- Последний пролёт надвинут на левой автомобильной части Крымского моста
- Кулеба: Запад передаст Украине до 140 танков
- Путин и Пашинян перекрытие Лачинского коридора
- Игорь Николаев опроверг сообщения о своем критическом состоянии
- Саакашвили обвинил соратников и руководство России в своем аресте
- Метеоролог рассказал о погоде в Москве в начале февраля
- В Британии рассказали об обучении 50 тысяч украинских военных
- СМИ: ЧВК «Вагнер» разрабатывает «роевые дроны»
- OnlyFans восстановил работу в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru