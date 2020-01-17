«Мэру-принцессе» посоветовали объясниться

«Может, он пошутил, решил разыграть кого-то? Публичный политик в таких случаях должен уметь держать удар. Может, это была какая-то дружеская вечеринка? В конце концов, никто не может осуждать человека, если это было в какой-то неформальной обстановке. Если это была неудачная шутка, тогда будь мужиком — выйди и скажи, что "да, мы шутили, возможно, это некрасиво, но поверьте, это просто была шутка, вырванная из контекста". Вряд ли мэр Георгиевска действительно считает себя принцессой. Я рассчитываю, что это просто была дебильная шутка, о последствиях которой он не задумывался», — сказал депутат нижней палаты.

Вопрос о доверии мэру должно решать муниципальное собрание Георгиевска, а сам Клетин имеет право отстаивать свои интересы в суде, считает основатель Московского гей-прайда, ЛГБТ-активист Николай Алексеев.

«Если речь идет об оказании сексуальных услуг, то это отдельная профессия (кстати, я спокойно к ней отношусь). Но если у него есть еще государственная, муниципальная служба, то насколько совместимы эти две разных профессии — решать муниципальному собранию, которое его назначало. А дальше у человека, которого уволили, есть возможность обратиться в судебные инстанции для того, чтобы те признали, что его увольнение было незаконным», — полагает ЛГБТ-активист.

В случае причастности градоначальника к видеоматериалам и фотографиям, попавшим в сеть, Алексеев посоветовал ему использовать ситуацию для того, чтобы получить политическое убежище за границей.

«Если этот скандал выльется на федеральный уровень, в резонансные публикации в СМИ, мэр может уехать за границу, попросить там политического убежища и дальше прекрасно продолжать свою жизнь, какую хочет. В том числе заниматься профессией, которую себе выбрал. У него открылось больше возможностей сейчас. В современной России будущего у него точно не будет. После того, как ты ассоциируешь себя с ЛГБТ — ты подписываешь себе смертный приговор и не можешь реализоваться в политике, на госслужбе. Если скрываешь это, не афишируешь и делаешь свою карьеру — это другой вопрос», — резюмировал собеседник НСН.

Ранее Максим Клетин занимал должность замглавы администрации Кисловодска. В 2014 году чиновника подозревали в разбойном нападении на предпринимателя из Владикавказа. Дело закрыли за истечением срока давности, так как инцидент произошел в 2000 году. В 2016 году Клетин получил должность в Корпорации развития Ставропольского края. В октябре 2017 года он приступил к обязанностям главы Георгиевского городского округа.



