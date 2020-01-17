«Мэру-принцессе» посоветовали объясниться
Депутат Госдумы и московский ЛГБТ-активист рассказали НСН, что нужно сделать мэру Георгиевска Максиму Клетину, чтобы разрешить секс-скандал, связанный с его именем.
Часть депутатов в Георгиевске Ставропольского края перестали посещать думу из-за секс-скандала, в котором они подозревают мэра Максима Клетина. Как сообщает NewsTracker, скандал разразился в канун нового года. В интернете появились видеозаписи с похожим на Клетина мужчиной, который называет себя «приличной принцессой» и рассказывает о том, что в прошлом «был преступником». Позже появились фрагменты переписки с обнаженными фотографиями того же похожего мужчины и обсуждением секс-услуг. Ставропольский губернатор Владимир Владимиров по этому поводу заявил, что «копаться в чужом нижнем белье» считает низким и недостойным. По его мнению, личные увлечения, тем более ничем не подтвержденные, не могут стать причиной для дисциплинарных взысканий. Владимиров также подчеркнул, что на данный момент администрация Георгиевска все возложенные на нее обязательства выполняет.
Публично объясниться предложил Максиму Клетину в эфире НСН депутат Госдумы Виталий Милонов.
«Может, он пошутил, решил разыграть кого-то? Публичный политик в таких случаях должен уметь держать удар. Может, это была какая-то дружеская вечеринка? В конце концов, никто не может осуждать человека, если это было в какой-то неформальной обстановке. Если это была неудачная шутка, тогда будь мужиком — выйди и скажи, что "да, мы шутили, возможно, это некрасиво, но поверьте, это просто была шутка, вырванная из контекста". Вряд ли мэр Георгиевска действительно считает себя принцессой. Я рассчитываю, что это просто была дебильная шутка, о последствиях которой он не задумывался», — сказал депутат нижней палаты.
Вопрос о доверии мэру должно решать муниципальное собрание Георгиевска, а сам Клетин имеет право отстаивать свои интересы в суде, считает основатель Московского гей-прайда, ЛГБТ-активист Николай Алексеев.
«Если речь идет об оказании сексуальных услуг, то это отдельная профессия (кстати, я спокойно к ней отношусь). Но если у него есть еще государственная, муниципальная служба, то насколько совместимы эти две разных профессии — решать муниципальному собранию, которое его назначало. А дальше у человека, которого уволили, есть возможность обратиться в судебные инстанции для того, чтобы те признали, что его увольнение было незаконным», — полагает ЛГБТ-активист.
В случае причастности градоначальника к видеоматериалам и фотографиям, попавшим в сеть, Алексеев посоветовал ему использовать ситуацию для того, чтобы получить политическое убежище за границей.
«Если этот скандал выльется на федеральный уровень, в резонансные публикации в СМИ, мэр может уехать за границу, попросить там политического убежища и дальше прекрасно продолжать свою жизнь, какую хочет. В том числе заниматься профессией, которую себе выбрал. У него открылось больше возможностей сейчас. В современной России будущего у него точно не будет. После того, как ты ассоциируешь себя с ЛГБТ — ты подписываешь себе смертный приговор и не можешь реализоваться в политике, на госслужбе. Если скрываешь это, не афишируешь и делаешь свою карьеру — это другой вопрос», — резюмировал собеседник НСН.
Ранее Максим Клетин занимал должность замглавы администрации Кисловодска. В 2014 году чиновника подозревали в разбойном нападении на предпринимателя из Владикавказа. Дело закрыли за истечением срока давности, так как инцидент произошел в 2000 году. В 2016 году Клетин получил должность в Корпорации развития Ставропольского края. В октябре 2017 года он приступил к обязанностям главы Георгиевского городского округа.
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