Глава гей-прайда обвинил Европу в убийстве ЛГБТ-активистки в Петербурге

При этом в этой ситуации Николай Алексеев посчитал виновными не только российских правоохранителей и законодателей, но и европейские инстанции, которые закрывают на это глаза.

«Мне кажется, что это карт-бланш, который Совет Европы, Европейский суд дают России. На протяжении многих лет не исполняются никакие решения Европейского суда по части прав сексуальных меньшинств в России, а Европейский суд продолжает эти решения выносить и, тем не менее, они никаким образом не исполняются. При этом Россия является членом Совета Европы и вроде как государством, которое соблюдает права человека. Мне кажется, они тоже соучастники этих преступлений, поскольку они ничего не делают для того, чтобы их предотвратить», — отметил активист.

Собеседник НСН считает, что для разрешения ситуации необходимо внести изменения в законодательство, по которым правоохранительные органы работали бы с преступлениями против сексуальных меньшинств так же, как и с другими категориями преступлений.

«Человек сам себя неспособен защитить, для этого существует государство, для этого существуют правоохранительные органы, полиция. Тем не менее, они ничего не делают. Нужно обязательно вносить соответствующие изменения в уголовное законодательство и делать ориентацию человека и гендерную идентичность отягчающим обстоятельством при совершении уголовных преступлений. Я бы даже сказал, что активную гражданскую деятельность тоже нужно считать отягчающим обстоятельством при совершении убийства, потому что человек вдвойне себя подвергает опасности, участвуя в подобной публичной общественной деятельности. Пока эти изменения не будут внесены, пока правоохранительные органы не начнут работать в этом направлении и вести отдельную статистику по подобным преступлениям, расследовать угрозы, в стране ничего не изменится», — предупредил активист.

Ранее СМИ узнали, что 41-летняя Елена Григорьева попала в «июльский список» гомофобов-карателей. Так называемый проект «Пила против ЛГБТ» опубликовал на своем сайте анонс об открытии «нового сезона» с 1 июля и в списке первоочередных целей указал Григорьеву, которую 21 июля нашли со следами удушения и восемью ножевыми ранениями.

Напомним, что убитая в Петербурге Елена Григорьевой была уроженкой Великого Новгорода. По данным СМИ, она участвовала в митингах и одиночных пикетах не только за права ЛГБТ, но и в поддержку дальнобойщиков, крымских татар, сестер Хачатурян и бездомных животных.

