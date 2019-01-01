Глава гей-прайда обвинил Европу в убийстве ЛГБТ-активистки в Петербурге
Глава Московского гей-прайда в эфире НСН заявил, что бездействие европейских инстанций привело к безнаказанности преступлений против сексуальных меньшинств.
Полиция Санкт-Петербурга получала обращения от убитой ЛГБТ-активистки Елены Григорьевой, но ни одно из них не касалось возможных угроз жизни потерпевшей. Об этом в УМВД Московского района города рассказали «Фонтанке». Также сообщается, что Следственный комитет Петербурга рассматривает версию не одиночного убийства активистки, приоритетным остается бытовой мотив.
Пока подобные преступления расследуют как бытовые, а принадлежность потерпевшего к ЛГБТ-сообществу не рассматривают как отягчающие обстоятельства для преступника, ничего хорошего ждать не стоит, заявил в эфире НСН основатель Московского гей-прайда, ЛГБТ-активист Николай Алексеев.
«Ненависть на почве сексуальной ориентации или гендерной идентичности потерпевшего не являются отягчающим обстоятельством при совершении уголовных преступлений, поэтому подобные угрозы и подобные преступления очень часто остаются безнаказанными. Очень много активистов получают угрозы. Я постоянно получаю угрозы, и я даже не жалуюсь ни в какие правоохранительные органы, потому что знаю, что никакого расследования проводиться не будет. Жертва в итоге оказывается в менее выгодном положении, чем преступник, поскольку жертв затаскают по правоохранительным органам на различные допросы, а тот, кто реально совершает преступления, даже не вызывается ни на какие допросы и никаких санкций в отношении него не принимается», — сказал он.
При этом в этой ситуации Николай Алексеев посчитал виновными не только российских правоохранителей и законодателей, но и европейские инстанции, которые закрывают на это глаза.
«Мне кажется, что это карт-бланш, который Совет Европы, Европейский суд дают России. На протяжении многих лет не исполняются никакие решения Европейского суда по части прав сексуальных меньшинств в России, а Европейский суд продолжает эти решения выносить и, тем не менее, они никаким образом не исполняются. При этом Россия является членом Совета Европы и вроде как государством, которое соблюдает права человека. Мне кажется, они тоже соучастники этих преступлений, поскольку они ничего не делают для того, чтобы их предотвратить», — отметил активист.
Собеседник НСН считает, что для разрешения ситуации необходимо внести изменения в законодательство, по которым правоохранительные органы работали бы с преступлениями против сексуальных меньшинств так же, как и с другими категориями преступлений.
«Человек сам себя неспособен защитить, для этого существует государство, для этого существуют правоохранительные органы, полиция. Тем не менее, они ничего не делают. Нужно обязательно вносить соответствующие изменения в уголовное законодательство и делать ориентацию человека и гендерную идентичность отягчающим обстоятельством при совершении уголовных преступлений. Я бы даже сказал, что активную гражданскую деятельность тоже нужно считать отягчающим обстоятельством при совершении убийства, потому что человек вдвойне себя подвергает опасности, участвуя в подобной публичной общественной деятельности. Пока эти изменения не будут внесены, пока правоохранительные органы не начнут работать в этом направлении и вести отдельную статистику по подобным преступлениям, расследовать угрозы, в стране ничего не изменится», — предупредил активист.
Ранее СМИ узнали, что 41-летняя Елена Григорьева попала в «июльский список» гомофобов-карателей. Так называемый проект «Пила против ЛГБТ» опубликовал на своем сайте анонс об открытии «нового сезона» с 1 июля и в списке первоочередных целей указал Григорьеву, которую 21 июля нашли со следами удушения и восемью ножевыми ранениями.
Напомним, что убитая в Петербурге Елена Григорьевой была уроженкой Великого Новгорода. По данным СМИ, она участвовала в митингах и одиночных пикетах не только за права ЛГБТ, но и в поддержку дальнобойщиков, крымских татар, сестер Хачатурян и бездомных животных.
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