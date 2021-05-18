Мэр Владивостока Гуменюк заявил об отставке

Мэр Владивостока Олег Гуменюк объявил об отставке в Instagram. Решение было принято совместно с губернатором края Олегом Кожемяко и представителем президента России в регионе Юрием Трутневым.

Гуменюк отметил, что период его руководства был продуктивным для города. Он отметил работу своей команды в сфере благоустройства и реконструкции государственных учреждений.

Однако мэр Владивостока часто критиковался жителями города и правительством края, пишет RT. Ранее полпред Трутнев посоветовал Гуменюку подать в отставку, так как его работа является неудовлетворительной.