Мэр Владивостока Гуменюк заявил об отставке
Мэр Владивостока Олег Гуменюк объявил об отставке в Instagram. Решение было принято совместно с губернатором края Олегом Кожемяко и представителем президента России в регионе Юрием Трутневым.
Гуменюк отметил, что период его руководства был продуктивным для города. Он отметил работу своей команды в сфере благоустройства и реконструкции государственных учреждений.
Однако мэр Владивостока часто критиковался жителями города и правительством края, пишет RT. Ранее полпред Трутнев посоветовал Гуменюку подать в отставку, так как его работа является неудовлетворительной.
В конце марта губернатор Олег Кожемяко раскритиковал Гуменюка за медлительность при ликвидации последствий ледяного дождя в городе. Тогда Гуменюк пообещал, что в течение месяца все исправит, однако в апреле Кожемяко снова отметил, что мэр не справляется со своими обязанностями, сообщила Газета.ру.
Гуменюк вступил в должность мэра Владивостока 5 апреля 2019 года. Депутаты гордумы выбрали его большинством голосов.
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