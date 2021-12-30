Мэр Новосибирска потребовал украшать новогодние елки звездами

Мэр Новосибирска член КПРФ Анатолий Локоть потребовал от подчиненных, чтобы устанавливаемые в городе новогодние елки заканчивались звездами на верхушках.

В ходе аппаратного совещания, посвященного готовности города к новогодним мероприятиям, градоначальник напомнил, что «общий стандарт на елки» был введен в городе несколько лет назад. Локоть попросил придерживаться его и «озарять» деревья на верхушке звездой, чтобы они были праздничными.

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Глава Новосибирска потребовал исправить несоответствие стандарту, если еще есть такая возможность.

Как пишет РИА Новости, официальных регламентов новогоднего оформления в Новосибирске нет.

Ранее мэр Новосибирска, член КПРФ Анатолий Локоть предложил российским спортсменам использовать флаг СССР после того, как Спортивный арбитражный суд запретил им выступать под флагом России до конца 2022 года.


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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
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