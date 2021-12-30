Мэр Новосибирска потребовал украшать новогодние елки звездами

Мэр Новосибирска член КПРФ Анатолий Локоть потребовал от подчиненных, чтобы устанавливаемые в городе новогодние елки заканчивались звездами на верхушках.

В ходе аппаратного совещания, посвященного готовности города к новогодним мероприятиям, градоначальник напомнил, что «общий стандарт на елки» был введен в городе несколько лет назад. Локоть попросил придерживаться его и «озарять» деревья на верхушке звездой, чтобы они были праздничными.