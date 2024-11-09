Мэр Буя, назвавший жителей негодяями, получил награду за связи с населением

«Уважаемые буевляне! От всей души поздравляю всех нас с почетной бронзой Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика" в номинации "Обеспечение обратной связи с жителями», — написал мэр

Ральников поблагодарил жителей с активной жизненной позицией.

Горожане стали благодарить мэра в комментариях в ответ. Однако в сети тут же припомнили недавний скандал, когда при обсуждении понтонного моста в городе Ральников назвал активистов и комментаторов «инфантильными никчемышами» и «сетевыми тараканами», дополнив тираду о никчемности фразой «слабоваты вы, ребята, со мной в баньке париться», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



За несколько лет до этого Ральников подавал заявление в СК на жителей, которые в ролике о проблемах города намеренно исковеркали его фамилию.

