Меньше половины россиян уложились в запланированный бюджет на праздниках

Примерно такое же количество опрошенных потратили в зимние выходные от 10 до 25 тысяч рублей. Каждый шестой отдохнул на 25-50 тысяч рублей, говорится в исследовании сервиса «Работа.ру».

Еще 8% респондентов потратили от 50 до 75 тысяч рублей, 4% - 75-100 тысяч рублей, а 2% - 100-250 тысяч рублей. Отмечается, что четверо из 10 россиян уложились в запланированный бюджет, а вот у 25% сумма оказалась больше той, на которую они рассчитывали.

Ранее стало известно, что спрос россиян на рестораны в январе оказался вдвое выше, чем на точки фастфуда, напоминает «Радиоточка НСН».

