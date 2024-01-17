Меньше половины россиян уложились в запланированный бюджет на праздниках

Во время новогодних праздников треть россиян потратили не больше 10 тысяч рублей, пишет «Газета.Ru».

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Примерно такое же количество опрошенных потратили в зимние выходные от 10 до 25 тысяч рублей. Каждый шестой отдохнул на 25-50 тысяч рублей, говорится в исследовании сервиса «Работа.ру».

Еще 8% респондентов потратили от 50 до 75 тысяч рублей, 4% - 75-100 тысяч рублей, а 2% - 100-250 тысяч рублей. Отмечается, что четверо из 10 россиян уложились в запланированный бюджет, а вот у 25% сумма оказалась больше той, на которую они рассчитывали.

Ранее стало известно, что спрос россиян на рестораны в январе оказался вдвое выше, чем на точки фастфуда, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
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