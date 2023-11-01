Меликов уволил чиновника за участие в беспорядках в аэропорту Махачкалы

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил об увольнении руководителя отдела администрации одного из городов за участие в беспорядках в аэропорту Махачкалы, сообщило агентство ТАСС.

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«Начальник отдела администрации одного из городов, фамилия Батырханов», - уточнил Меликов.

Он пообещал чиновнику, что тот никогда не сможет работать в администрации города и других органах власти. По словам Меликова, участие руководителя отдела в беспорядках позорит власть.

Ранее глава Дагестана заявил, что беспорядки в аэропорту столицы республики координировались с территории Украины. Протесты в регионе выгодны врагам России, говорил Меликов.

Беспорядки в аэропорту Махачкалы произошли 29 октября. Собравшиеся ворвались в здание воздушной гавани и выбежали на взлетную полосу, пытаясь найти евреев среди пассажиров прибывшего из Тель-Авива рейса, напоминает «Радиточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Климентьев
ТЕГИ:БеспорядкиМахачкалаДагестан

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