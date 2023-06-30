Меликов: Путин предложил считать, что Дербенту пять тысяч лет
Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что президент России Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Дербент предложил считать, что самому южному городу страны на 3000 лет больше, чем предполагалось, сообщает РИА Новости.
По его словам, он рассказал главе государства о том, что несколько лет Дербент отмечал свой двухтысячелетний юбилей. В ответ Путин указал, что стоит вспомнить «другую историческую дату» и считать, что городу пять тысяч лет.
«Мы это восприняли, в том числе как указание, и я всех дагестанцев поздравляю с тем, что у нас теперь есть город с пятитысячелетней историей. Город Дербент – колыбель всемирной истории», – заключил Меликов.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в ходе визита в Дербент Путин сам принял решение пообщаться с гражданами, потому что «не мог отказать этим людям», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Во Франции из-за массовых беспорядков развернут бронетехнику
- Полиция задержала устроившего стрельбу в аэропорту Кишинева
- Совбез ООН прекратил работу миротворческой миссии в Мали
- При стрельбе в аэропорту Кишинева погибли не менее двух человек
- Суд оставил в СИЗО Беркович и Петрийчук
- Председателем совета директоров «Роснефти» стал катарский экс-министр
- «Свиные рыла вместо лиц»: Медведев процитировал Гоголя в ответ Западу
- Орбан: Венгрия не даст больше денег Украине
- Меликов: Путин предложил считать, что Дербенту пять тысяч лет
- СМИ: В аэропорту Кишинева раздаются выстрелы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru