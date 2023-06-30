Меликов: Путин предложил считать, что Дербенту пять тысяч лет

По его словам, он рассказал главе государства о том, что несколько лет Дербент отмечал свой двухтысячелетний юбилей. В ответ Путин указал, что стоит вспомнить «другую историческую дату» и считать, что городу пять тысяч лет.

«Мы это восприняли, в том числе как указание, и я всех дагестанцев поздравляю с тем, что у нас теперь есть город с пятитысячелетней историей. Город Дербент – колыбель всемирной истории», – заключил Меликов.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в ходе визита в Дербент Путин сам принял решение пообщаться с гражданами, потому что «не мог отказать этим людям», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

