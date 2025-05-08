Медведев призвал антироссийски настроенных писателей уехать из страны

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что писатели с антироссийской позицией не должны получать возможность выступать в стране.

По его словам, такие авторы могут «купить билеты» и уехать из России. При этом Медведев отметил, что не следует превращать всех уехавших деятелей культуры в «монстров».

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В декабре 2023 года Дмитрий Медведев резко раскритиковал эмигрировавших российских писателей, обвинив их в предательстве и радости по поводу ударов по России.Он заявил, что такие авторы не заслуживают доходов от продаж своих книг в стране и назвал их «самой гнусной мразью».

Вслед за этим крупнейшие книжные сети, включая «Читай-город» и «Буквоед», приостановили продажи произведений Бориса Акунина и Дмитрия Быкова (оба признаны Минюстом РФ иноагентами), передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Штукина
ТЕГИ:ПисателиДмитрий Медведев

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