Медведев выделил 22 млн руб на импортные лекарства для детей

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев сообщил, что одобрил выделение 22 миллионов рублей на приобретение лекарств зарубежного производства для тяжело больных детей. Речь идет, в частности, о препарате «Фризиум», уточнил Медведев на совещании с вице-премьерами, передает ТАСС.

Минувшей осенью «Московский эндокринный завод» получил разрешение на ввоз в Россию 11 тысяч упаковок лекарств для несовершеннолетних с хроническими недугами.