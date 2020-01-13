Медведев выделил 22 млн руб на импортные лекарства для детей
Глава правительства РФ Дмитрий Медведев сообщил, что одобрил выделение 22 миллионов рублей на приобретение лекарств зарубежного производства для тяжело больных детей. Речь идет, в частности, о препарате «Фризиум», уточнил Медведев на совещании с вице-премьерами, передает ТАСС.
Минувшей осенью «Московский эндокринный завод» получил разрешение на ввоз в Россию 11 тысяч упаковок лекарств для несовершеннолетних с хроническими недугами.
По словам главы благотворительного фонда «Дом с маяком» Лидии Мониава, в российской столице и области уже начали выдавать «Фризиум» для детей, сообщает Москва 24.
Министерство здравоохранения также выпустит специальную инструкцию для родителей тяжелобольных детей о том, как получить лекарства, которые не прошли официальную регистрацию в России.
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