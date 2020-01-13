Медведев выделил 22 млн руб на импортные лекарства для детей

13 января 202015:22

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев сообщил, что одобрил выделение 22 миллионов рублей на приобретение лекарств зарубежного производства для тяжело больных детей. Речь идет, в частности, о препарате «Фризиум», уточнил Медведев на совещании с вице-премьерами, передает ТАСС.

Минувшей осенью «Московский эндокринный завод» получил разрешение на ввоз в Россию 11 тысяч упаковок лекарств для несовершеннолетних с хроническими недугами.

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По словам главы благотворительного фонда «Дом с маяком» Лидии Мониава, в российской столице и области уже начали выдавать «Фризиум» для детей, сообщает Москва 24.

Министерство здравоохранения также выпустит специальную инструкцию для родителей тяжелобольных детей о том, как получить лекарства, которые не прошли официальную регистрацию в России.

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