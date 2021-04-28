Медведев уверен, что мир движется к четырехдневной рабочей неделе

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что мир движется в сторону четырехдневной рабочей недели.

«Что касается четырёхдневной рабочей недели... считаю, что в целом (я сейчас отвечу так, в философском плане) мир движется в этом направлении», — сказал он в эфире VKLive на площадке «ВКонтакте».

Медведев полагает, что с роботизацией жизни, а также изменением социального и экономического уклада у человека будет больше свободного времени, передает RT.

Более половины предпринимателей Москвы против четырехдневки

По мнению зампредседателя Совбеза, такие изменения должны основываться на экономической логике и происходить переход к короткой неделе должен постепенно.

Ранее уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева предложила разрешить женщинам работать в пятницу в дистанционном режиме, сообщает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РаботаДмитрий Медведев
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