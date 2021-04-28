Медведев уверен, что мир движется к четырехдневной рабочей неделе

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что мир движется в сторону четырехдневной рабочей недели.

«Что касается четырёхдневной рабочей недели... считаю, что в целом (я сейчас отвечу так, в философском плане) мир движется в этом направлении», — сказал он в эфире VKLive на площадке «ВКонтакте».

Медведев полагает, что с роботизацией жизни, а также изменением социального и экономического уклада у человека будет больше свободного времени, передает RT.