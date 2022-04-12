Медведев: Россия не будет в отместку идиотам закрываться от мира

В своем Telegram-канале политик прокомментировал инцидент с картинами из российских музеев, которые выставлялись в европейских залах и во время перевозки в РФ были задержаны на границе Финляндии. Произведения искусства все же вернулись на родину. Однако картины из коллекции братьев Морозовых, предоставленные Россией для выставки в Париже, остаются за пределами страны.

Медведев подчеркнул, что участие РФ в дальнейшей международной выставочной деятельности возможно, однако следует выбирать для этого «нормальные цивилизованные страны».

«Россия не будет в отместку идиотам закрываться от мира. Никакой автаркии, в том числе в области культуры, ожидать не следует», — отметил политик.

По словам Медведева, РФ взаимодействует со странами СНГ, БРИКС, Латинской Америки, Африки, в которых «ценят, любят и ждут» российскую культуру «миллиарды адекватно настроенных людей», пишет Газета.ру. Зампред Совбеза напомнил, что на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии открыты ультрасовременные музеи современного искусства, отмечает «Свободная пресса».

«Не сомневаюсь, что власти и профильные организации помогут нашим молодым музыкантам, режиссерам, художникам, дизайнерам и иным представителям творческих профессий не выпасть из международной обоймы», — заключил Медведев.

