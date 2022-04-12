Медведев: Россия не будет в отместку идиотам закрываться от мира

Российская культура не будет «закрываться от мира», однако будет ориентироваться на «адекватно настроенных людей». Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Картины, задержанные на финско-российской границы, прибыли в Эрмитаж

В своем Telegram-канале политик прокомментировал инцидент с картинами из российских музеев, которые выставлялись в европейских залах и во время перевозки в РФ были задержаны на границе Финляндии. Произведения искусства все же вернулись на родину. Однако картины из коллекции братьев Морозовых, предоставленные Россией для выставки в Париже, остаются за пределами страны.

Медведев подчеркнул, что участие РФ в дальнейшей международной выставочной деятельности возможно, однако следует выбирать для этого «нормальные цивилизованные страны».

«Россия не будет в отместку идиотам закрываться от мира. Никакой автаркии, в том числе в области культуры, ожидать не следует», — отметил политик.

По словам Медведева, РФ взаимодействует со странами СНГ, БРИКС, Латинской Америки, Африки, в которых «ценят, любят и ждут» российскую культуру «миллиарды адекватно настроенных людей», пишет Газета.ру. Зампред Совбеза напомнил, что на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии открыты ультрасовременные музеи современного искусства, отмечает «Свободная пресса».

«Не сомневаюсь, что власти и профильные организации помогут нашим молодым музыкантам, режиссерам, художникам, дизайнерам и иным представителям творческих профессий не выпасть из международной обоймы», — заключил Медведев.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияКультураДмитрий Медведев
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