Медведев поручил приобрести за рубежом незарегистрированные препараты
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил правительству приобрести зарубежные препараты для детей, страдающих от хронических заболеваний с болевым и судорожным синдромами. Об этом глава кабмина сообщил на своей странице в Facebook.
Речь идет о лекарствах, которые не имеют регистрации в России, но в которых остро нуждаются больные дети. Медведев подчеркнул, что распорядился наладить в РФ производство подобных препаратов во всех формах до 2023 года.
После распоряжения премьер-министра Московский эндокринный завод сможет оперативно закупать и ввозить в страну необходимые зарубежные препараты.
«Это позволит получить качественное обезболивание нуждающимся детям», - подчеркнул Медведев.
Ранее стало известно о задержании двух женщин, которые заказали в Интернете незарегистрированные препараты для своих тяжелобольных людей. Женщин обвинили в контрабанде психотропных веществ, однако после общественного резонанса дела были прекращены.
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