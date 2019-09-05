Медведев поручил приобрести за рубежом незарегистрированные препараты

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил правительству приобрести зарубежные препараты для детей, страдающих от хронических заболеваний с болевым и судорожным синдромами. Об этом глава кабмина сообщил на своей странице в Facebook.

Речь идет о лекарствах, которые не имеют регистрации в России, но в которых остро нуждаются больные дети. Медведев подчеркнул, что распорядился наладить в РФ производство подобных препаратов во всех формах до 2023 года.

После распоряжения премьер-министра Московский эндокринный завод сможет оперативно закупать и ввозить в страну необходимые зарубежные препараты.

Лишь бы не разово. Врач о закупке государством лекарств за рубежом

«Это позволит получить качественное обезболивание нуждающимся детям», - подчеркнул Медведев.

Ранее стало известно о задержании двух женщин, которые заказали в Интернете незарегистрированные препараты для своих тяжелобольных людей. Женщин обвинили в контрабанде психотропных веществ, однако после общественного резонанса дела были прекращены.

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ФОТО: РИА Новости
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