Медведев поручил приобрести за рубежом незарегистрированные препараты

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил правительству приобрести зарубежные препараты для детей, страдающих от хронических заболеваний с болевым и судорожным синдромами. Об этом глава кабмина сообщил на своей странице в Facebook.

Речь идет о лекарствах, которые не имеют регистрации в России, но в которых остро нуждаются больные дети. Медведев подчеркнул, что распорядился наладить в РФ производство подобных препаратов во всех формах до 2023 года.

После распоряжения премьер-министра Московский эндокринный завод сможет оперативно закупать и ввозить в страну необходимые зарубежные препараты.