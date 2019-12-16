«Медийные фрики». Жигунов ответил на обвинения в избиении Заворотнюк

Актер Сергей Жигунов ответил на обвинения в избиении Анастасии Заворотнюк – своей партнёрши по сериалу «Моя прекрасная няня», с которой имел близкие отношение в 2006-2008 годах. Ранее режиссёр Наталья Бондарчук рассказала, что Жигунов поднимал на Заворотнюк руку. По словам Заслуженного артиста России подобного рода заявления делают «не интересные и не нужные люди».

По словам Жигунова, люди, с которыми он практически не знаком, интенсивно комментируют его личную жизнь и «всё, что сейчас выгодно комментировать».