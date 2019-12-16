«Медийные фрики». Жигунов ответил на обвинения в избиении Заворотнюк
Актер Сергей Жигунов ответил на обвинения в избиении Анастасии Заворотнюк – своей партнёрши по сериалу «Моя прекрасная няня», с которой имел близкие отношение в 2006-2008 годах. Ранее режиссёр Наталья Бондарчук рассказала, что Жигунов поднимал на Заворотнюк руку. По словам Заслуженного артиста России подобного рода заявления делают «не интересные и не нужные люди».
По словам Жигунова, люди, с которыми он практически не знаком, интенсивно комментируют его личную жизнь и «всё, что сейчас выгодно комментировать».
Актёр также заметил, что завтра его могут обвинить даже в каннибализме, передает Ura.ru. Он пожелал коллегам остановиться, в ротивном случае они, по его словам окажутся «в постыдном ряду медийных фриков».
После романа с исполнительницей роли «прекрасной няни» Жигунов вернулся к бывшей жене Вере Новиковой, которая согласилась повторно выйти за него замуж. Анастасия Заворотнюк впоследствии сочеталась браком с фигуристом Петром Чернышевым, от которого родила сына.
Актриса сейчас борется с онкологическим заболеванием. На днях в СМИ появились сообщения, что у неё парализовало правую часть тела.
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