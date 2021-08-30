МЧС предупредило о надвигающейся на Москву грозе и сильном ветре

Столичное управление МЧС предупридило жителей Москвы о надвигающейся на город грозе и сильном ветре.

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По данным МЧС, до утра 31 августа сила ветра составит до 14 м/с, передает ТАСС.

В ведомстве советуют водителям быть бдительней на дорогах, держать дистанцию и соблюдать скоростной режим. Пешеходам рекомендовано обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не прятаться от дождя под деревьями.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МЧСМоскваГроза
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