МЧС предупредило о надвигающейся на Москву грозе и сильном ветре
30 августа 202122:28
Столичное управление МЧС предупридило жителей Москвы о надвигающейся на город грозе и сильном ветре.
По данным МЧС, до утра 31 августа сила ветра составит до 14 м/с, передает ТАСС.
В ведомстве советуют водителям быть бдительней на дорогах, держать дистанцию и соблюдать скоростной режим. Пешеходам рекомендовано обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не прятаться от дождя под деревьями.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru