МЧС предупредило о надвигающейся на Москву грозе и сильном ветре

По данным МЧС, до утра 31 августа сила ветра составит до 14 м/с, передает ТАСС.

В ведомстве советуют водителям быть бдительней на дорогах, держать дистанцию и соблюдать скоростной режим. Пешеходам рекомендовано обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не прятаться от дождя под деревьями.

