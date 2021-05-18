МЧС предупредило москвичей о сильном ветре
В Москве во вторник, 18 мая, прогнозируется сильный ветер, порывы которого будут достигать 18 метров в секунду. Об этом сообщил столичный главк МЧС РФ в экстренном предупреждении.
В нем говорится, что синоптики Росгидромета прогнозируют, что в ближайший час с сохранением до 20:00 18 мая в городе ожидается ветер порывами 13—18 метров в секунду.
Автомобилистам специалисты посоветовали не парковать машины под шаткими конструкциями и деревьями, а пешеходам - обходить их, передает RT.
Гидрометцентр ранее сообщал, что во вторник температура воздуха в Москве поднимется до 32 градусов тепла.
Между тем аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал, чем опасны кондиционеры, за которыми не ухаживают и не следят.
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