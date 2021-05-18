МЧС предупредило москвичей о сильном ветре

В Москве во вторник, 18 мая, прогнозируется сильный ветер, порывы которого будут достигать 18 метров в секунду. Об этом сообщил столичный главк МЧС РФ в экстренном предупреждении.

Температура воздуха в Москве побила рекорд 19 века

В нем говорится, что синоптики Росгидромета прогнозируют, что в ближайший час с сохранением до 20:00 18 мая в городе ожидается ветер порывами 13—18 метров в секунду.

Автомобилистам специалисты посоветовали не парковать машины под шаткими конструкциями и деревьями, а пешеходам - обходить их, передает RT.

Гидрометцентр ранее сообщал, что во вторник температура воздуха в Москве поднимется до 32 градусов тепла.

Между тем аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал, чем опасны кондиционеры, за которыми не ухаживают и не следят.


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Погода В МосквеМЧС
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры