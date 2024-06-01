МЧС предложило закрепить права иностранцев пользоваться убежищами
МЧС России предложило закрепить право иностранцев пользоваться убежищами, пишет РБК
Уже подготовили поправки к постановлению правительства от 1999 года, согласно которому «для укрытия населения используются имеющиеся защитные сооружения гражданской обороны...».
В МЧС заявили, что к термину «население» в данном случае возникают вопросы. В связи с этим предлагается уточнить, что в состав населения входят граждане России, иностранцы и лица без гражданства, находящиеся на территории страны.
Ранее стало известно, что в России установят мобильные модульные убежища для защиты населения от всех видов современного оружия, включая ядерное, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru