МЧС предложило закрепить права иностранцев пользоваться убежищами

Уже подготовили поправки к постановлению правительства от 1999 года, согласно которому «для укрытия населения используются имеющиеся защитные сооружения гражданской обороны...».



В МЧС заявили, что к термину «население» в данном случае возникают вопросы. В связи с этим предлагается уточнить, что в состав населения входят граждане России, иностранцы и лица без гражданства, находящиеся на территории страны.

Ранее стало известно, что в России установят мобильные модульные убежища для защиты населения от всех видов современного оружия, включая ядерное, отмечает «Радиоточка НСН».

