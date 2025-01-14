МЧС: откачка мазута с танкера начнется после его закрепления в Черном море

Особое внимание было уделено вопросам сбора, хранения и утилизации загрязненного грунта, а также нефтепродуктов, собранных с поверхности воды. Куренков поручил выстроить логистику этих мероприятий и контролировать весь процесс утилизации. Также были приняты меры по помощи и реабилитации пострадавших животных и птиц.

15 декабря в районе Керченского пролива в результате шторма потерпели крушение два танкера, «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. В регионе действует режим ЧС федерального характера, спасатели и волонтеры активно проводят работы по ликвидации последствий разлива, передает «Радиоточка НСН».

