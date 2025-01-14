МЧС: откачка мазута с танкера начнется после его закрепления в Черном море

Откачка мазута с танкера «Волганефть-239» в Черном море начнется после его закрепления, сообщили в пресс-службе МЧС России.

На заседании оперативного штаба, проведенном главой ведомства Александром Куренковым в Анапе, было отмечено, что подготовительные работы, включая разогрев мазута и подготовку к откачке, завершены. Работы по откачке будут начаты сразу после завершения обвалования судна, что предотвратит подвижку танкера и дальнейший разлив нефтепродуктов.

Севший на мель танкер «Волгонефть-239» обнесут с двух сторон валом

Особое внимание было уделено вопросам сбора, хранения и утилизации загрязненного грунта, а также нефтепродуктов, собранных с поверхности воды. Куренков поручил выстроить логистику этих мероприятий и контролировать весь процесс утилизации. Также были приняты меры по помощи и реабилитации пострадавших животных и птиц.

15 декабря в районе Керченского пролива в результате шторма потерпели крушение два танкера, «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. В регионе действует режим ЧС федерального характера, спасатели и волонтеры активно проводят работы по ликвидации последствий разлива, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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