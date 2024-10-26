МЧС назвало фейком информацию о пожаре на НПЗ в Рязани

Сообщения о пожаре на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Рязани являются фейком. Об этом заявили в пресс-службе МЧС России.

Один сотрудник Омского НПЗ погиб при пожаре на предприятии

В ведомстве отметили, что завод работает в штатном режиме. На предприятии происходит факельное горение, которое является частью технологического процесса, заявили в МЧС.

Ранее сообщения о пожаре на рязанском НПЗ появились в социальных сетях.

На Московском нефтеперерабатывающем заводе в Капотне 1 сентября произошло возгорание. Мэр столицы Сергей Собянин сообщал об уничтожении беспилотника в районе предприятия, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Евгений Самарин
ТЕГИ:ПожарРязаньМЧС

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