МЧС: Дом в Нижнем Новгороде мог взорваться не из-за газа

Жилой дом в Нижнем Новгороде, в пристройке к которому произошел взрыв, не был газифицирован, поэтому МЧС рассматривает различные версии происшествия. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на начальника МЧС России по области Валерия Синькова.

Он отметил, что сейчас на месте для определения причины взрыва работают газовые службы, лаборатория МЧС, Росгвардия. «Говорить о том, что это чисто газ у нас нет оснований», – сказал представитель экстренной службы.