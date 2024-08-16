МЧС: Более 10 тысяч жителей Курской области находятся в ПВР 19 регионов

Более 10 тысяч жителей Курской области находятся в 153 пунктах временного размещения в 19 регионах Российской Федерации. Такие обновлённые данные сообщили в МЧС. Среди этих людей - около трёх тысяч несовершеннолетние.

Сейчас уже готовы для приёма перемещённых курян ещё более 480 пунктов временного размещения вместимостью свыше 38 тысяч человек. МЧС продолжает поставки гуманитарных грузов в Курскую область.

Так. за минувшие сутки в регион прибыли 13 автоколонн ведомства. Они привезли 360 тонн помощи. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», всего с момента, когда регион начал подвергаться агрессии Вооруженных сил Украины, туда доставлено более 1700 тонн гумпомощи.

