Матвиенко предложила увеличить штрафы за ущерб экологии
10 декабря 202112:37
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила за ужесточение статей кодекса об административных правонарушениях (КоАП), которые регулируют правонарушения в экологической сфере.
Так, Матвиенко предложила увеличить размер штрафов за действия, которые нанесли ущерб экологии.
В 2020 году Матвиенко подвергла жесткой критике деятельность компании «Норникель» в Красноярском крае за допущенную на предприятии «Норникеля» экологическую катастрофу.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,0 млн+30 873 / сут.
Умерли
287 тыс.+1 176 / сут.
Выздоровели
8,7 млн+35 657 / сут.
- В Пентагоне заявили об увеличении численности боевиков «Аль-Каиды» в Афганистане
- СК проверил информацию об избиении мужчиной подростка в Ярославле
- Набиуллина заявила о трудности энергоперехода в российской экономике
- Признан вменяемым: СК предъявил окончательное обвинение «казанскому стрелку» Галявиеву
- СМИ: Под Тулой нашли тело пропавшего подполковника Росгвардии без головы и рук
- Режим ЧС ввели в одном из районов Камчатки
- Молдавские пограничники не пустили в страну члена ОП Журавлева
- Роспотребнадзор: Wildberries не имеет права брать плату за возврат качественного товара
- В России выявили 30 873 новых случая COVID-19 за сутки
- О строительстве аэроэкспресса задумались к Крыму
10 декабря 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru