Матвиенко предложила увеличить штрафы за ущерб экологии

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила за ужесточение статей кодекса об административных правонарушениях (КоАП), которые регулируют правонарушения в экологической сфере.

Так, Матвиенко предложила увеличить размер штрафов за действия, которые нанесли ущерб экологии.

В 2020 году Матвиенко подвергла жесткой критике деятельность компании «Норникель» в Красноярском крае за допущенную на предприятии «Норникеля» экологическую катастрофу.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:Валентина МатвиенкоСовфедЭкология
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