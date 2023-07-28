Матвиенко: Изменение призывного возраста не коснется отсрочек от армии
Ситуация с отсрочками от службы в армии и льготами не изменилась с установлением новых возрастных границ призывного возраста. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, сообщило агентство РИА Новости.
Напомним, сенаторы одобрили закон, устанавливающий в России призывной возраст с 18 до 30 лет.
Парламентарий также заявила, что не понимает бурную дискуссию вокруг принятого закона, и призвала провести разъяснительную работу среди россиян по его реализации.
Ранее Совет Федерации одобрил закон, который вводит запрет на выезд за границу при получении повестки. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru