Матвиенко предложила освободить от НДФЛ многодетные семьи

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила освободить от НДФЛ многодетные семьи. Ее слова приводит РИА Новости.

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Матвиенко также во время парламентских слушаний также предложила пересмотреть налоговые преференции для данной категории граждан.

«Следует сделать акцент на поддержке семей с высоким потенциалом рождаемости. Это женщины и мужчины в возрасте 30-40 лет, в том числе и те, у которых уже есть дети. Данная категория граждан сейчас находится на историческом максимуме», - сказала Матвиенко.

Она также предложила рассмотреть варианты с введением мер поддержки для бабушек и дедушек, которые занимаются воспитанием внуков.

Накануне детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская призвала сохранять статус многодетной семьи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НДФЛМногодетные СемьиВалентина Матвиенко

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