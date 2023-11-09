Матвиенко предложила освободить от НДФЛ многодетные семьи
9 ноября 202312:36
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила освободить от НДФЛ многодетные семьи. Ее слова приводит РИА Новости.
Матвиенко также во время парламентских слушаний также предложила пересмотреть налоговые преференции для данной категории граждан.
«Следует сделать акцент на поддержке семей с высоким потенциалом рождаемости. Это женщины и мужчины в возрасте 30-40 лет, в том числе и те, у которых уже есть дети. Данная категория граждан сейчас находится на историческом максимуме», - сказала Матвиенко.
Она также предложила рассмотреть варианты с введением мер поддержки для бабушек и дедушек, которые занимаются воспитанием внуков.
Накануне детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская призвала сохранять статус многодетной семьи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru